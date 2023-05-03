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Глава МЧС России дал неблагоприятный прогноз по противопожарной обстановке на Алтае

Глава МЧС России дал неблагоприятный прогноз по противопожарной обстановке на Алтае

Аналогичная ситуация ожидается и в ряде других регионов РФ Ухудшение противопожарной обстановки ожидается в Алтайском крае и ряде регионов по всей России, сообщил глава МЧС Александр Куренков, ссылаясь на данные ведомства и прогнозы Росгидромета.

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