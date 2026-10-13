BETBOOM досрочно выплатил более 1,5 млн рублей клиентам, поставившим на победу «Викинга» над «Баварией»

BETBOOM досрочно выплатил выигрыши по ставкам на победу «Викинга» над «Баварией» (2:3, второй тайм) Букмекерская компания выплатила клиентам 1 519 175 рублей за ставки на победу норвежского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым