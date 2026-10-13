BETBOOM досрочно выплатил более 1,5 млн рублей клиентам, поставившим на победу «Викинга» над «Баварией»

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BETBOOM досрочно выплатил выигрыши по ставкам на победу «Викинга» над «Баварией» (2:3, второй тайм) Букмекерская компания выплатила клиентам 1 519 175 рублей за ставки на победу норвежского клуба.