Патриотам уже не до смеха: Россию готовят к десанту предателей-шутников. Кто и зачем хочет вернуть тех, кто замолчал или осудил СВО?Когда вспоминают об "испуганных патриотах", то чаще всего всплывают имена либо артистов, либо писателей, либо представителей шоу-бизнеса.
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