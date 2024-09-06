Патриотам уже не до смеха: Россию готовят к десанту предателей-шутников. Кто и зачем хочет вернуть тех, кто замолчал или осудил СВО?Когда вспоминают об "испуганных патриотах", то чаще всего всплывают имена либо артистов, либо писателей, либо представителей шоу-бизнеса.