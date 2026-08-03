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Российские торговые сети начали переживать за свои склады

Российские торговые сети начали переживать за свои склады

На фоне ударов беспилотников по крупным складам на территории России торговые сети начали обсуждать с поставщиками корректировку договоров, в том числе предлагая последним самим доставлять товары до магазинов и распределительных центров.

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