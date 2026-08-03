Российские торговые сети начали переживать за свои склады

На фоне ударов беспилотников по крупным складам на территории России торговые сети начали обсуждать с поставщиками корректировку договоров, в том числе предлагая последним самим доставлять товары до магазинов и распределительных центров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии