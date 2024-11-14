Манифест оптимиста

В России сейчас идет настоящий бум слияний и поглощений. Это показатель “бычьего” рынка акций!Количество сделок M&A (слияний и поглощений) растет, у юристов полно работы! Только сейчас (ставка 21%) все вспомнили, что M&A можно проводить без денег: поглощать другие компании при помощи своих ценных бумаг.