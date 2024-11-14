Блог частного и...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Манифест оптимиста

В России сейчас идет настоящий бум слияний и поглощений. Это показатель “бычьего” рынка акций!Количество сделок M&A (слияний и поглощений) растет, у юристов полно работы! Только сейчас (ставка 21%) все вспомнили, что M&A можно проводить без денег: поглощать другие компании при помощи своих ценных бумаг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх