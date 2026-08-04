Во Франции решили заняться подготовкой к демографическому переходу

Старение населения вызвало необходимость разработки плана действий в поддержку постоянно растущего числа пожилых людей, нуждающихся в оказании социальной помощи в силу своей беспомощности, заявили в правительстве Франции, 3 августа пишет французская газета Sud Ouest.
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