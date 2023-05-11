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Хирург Гоев рассказал, как правильно оказать первую помощь при укусе собаки

Хирург Гоев рассказал, как правильно оказать первую помощь при укусе собаки

Хирург Александр Гоев рассказал о правилах оказания первой помощи при укусе собаки.Эксперт объяснил, что напавшая собака может быть носителем вируса бешенства, поэтому пострадавший должен незамедлительно промыть рану дезинфицирующим раствором.

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