Хирург Гоев рассказал, как правильно оказать первую помощь при укусе собаки

Хирург Александр Гоев рассказал о правилах оказания первой помощи при укусе собаки.Эксперт объяснил, что напавшая собака может быть носителем вируса бешенства, поэтому пострадавший должен незамедлительно промыть рану дезинфицирующим раствором.