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«Атлетико» продал половину прав на 20-летнего хавбека Морсильо «Эльче» за 1,5 млн евро

«Эльче» объявил о переходе хавбека «Атлетико» Хавьера Морсильо. Клуб Ла Лиги подписал с 20-летним испанцем контракт до июня 2030 года с опцией продления на один сезон.

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