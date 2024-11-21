Виталий Давыдов: «Если «Сибирь» слабо воспитывает молодежь, драфт Епанчинцеву не поможет. Не пытайтесь пересадить эту идею на нашу почву! Все равно что русской зимой поливать пальму»

– Некоторые эксперты говорят, что клубам уровня «Сибири» поможет драфт новичков. – Слушайте, да не пытайтесь вы пересадить эту идею на нашу почву! Ведь принципы воспитания молодежи в России и Америке совершенно разные.
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