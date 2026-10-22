“James Talarico, the Democratic nominee seeking a Senate seat from Texas, fired back Wednesday night at Elon Musk for an X post in which the world’s richest man hours earlier had said, ‘There is something deeply wrong with Talarico,'” CNBC reports.
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