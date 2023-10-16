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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наджи Маршалл пропустит начало сезона из-за повреждения колена

Форвард «Нового Орлеана» Наджи Маршалл пропустит начало сезона НБА из-за ушиба кости правого колена. Маршалл прошел МРТ в воскресенье утром.

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