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Баянист Войтенко: артистам народного жанра сложно стать популярными в России из-за утраты вкуса к народной музыке

Баянист Войтенко: артистам народного жанра сложно стать популярными в России из-за утраты вкуса к народной музыке

Заслуженный артист России, создатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко в беседе с «Абзацем» высказал мнение, что артистам народного жанра сложно стать популярными в России из-за утраты вкуса к народной музыке.

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