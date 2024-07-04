Баянист Войтенко: артистам народного жанра сложно стать популярными в России из-за утраты вкуса к народной музыке

Заслуженный артист России, создатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко в беседе с «Абзацем» высказал мнение, что артистам народного жанра сложно стать популярными в России из-за утраты вкуса к народной музыке.
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