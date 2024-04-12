Новые автобусы выйдут на маршруты в Барнауле в специальном дизайне с Домом под шпилем

Автобусы украшает надпись "Время нового транспорта" Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края Новые автобусы, закупленные для Барнаула, выйдут на маршруты в фирменном стиле, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.