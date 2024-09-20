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Петербургский дневник

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В Ленобласти завершили ремонт Ропшинского и Староприозерского шоссе

В Ленобласти завершили ремонт Ропшинского и Староприозерского шоссе

Там уложили новый асфальт и установили новые остановки В Ленобласти завершили дорожный ремонт на Ропшинском и Староприозерском шоссе во Всеволожском и Ломоносовском районах, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.

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