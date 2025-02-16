Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Изначально - в саудее, египте да турции. В самых дремучих медресе, где преподают братья-мусульмане, самая радикальная...«Маловажная дата»...
  • Валерий Евстафьев
    Спасение России в единой духовной, социальной, патриотической и основополагающей морали, а именно: - единая: должна б...Последний президе...
  • Федор Липин
    Армения, как шлюха продажная, не знает кому бы отдаться подороже.«Прощай, Россия. ...

«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

БлокнотРУ На сайте Духовного управления мусульман муфтии обсудили два сражения, которые имеют огромное значение в истории Руси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ника
Предки казанских татар являлись славяне, принявшие ислам. Булгары являлись предками башкир. Во 2-4 до нашей эры в Европу хлынули азиатские кочевые племена. Через несколько столетий они двинулись на север. Все народы небольшого роста, брюнеты, являются их потомками. Вот среди татар, много очень высоких и светловолосых среди них немало. Среди башкир и казахов, блондинов не наблюдается.
Ответить
10 час.
М
Михаил
Вы думаете такое возможно.
Ответить
9 час.
Игорь Василевский
Изначально - в саудее, египте да турции. В самых дремучих медресе, где преподают братья-мусульмане, самая радикальная часть магометан.
Ответить
51 мин.
наверх