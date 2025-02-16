«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

Ника

Предки казанских татар являлись славяне, принявшие ислам. Булгары являлись предками башкир. Во 2-4 до нашей эры в Европу хлынули азиатские кочевые племена. Через несколько столетий они двинулись на север. Все народы небольшого роста, брюнеты, являются их потомками. Вот среди татар, много очень высоких и светловолосых среди них немало. Среди башкир и казахов, блондинов не наблюдается.