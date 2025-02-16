«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

БлокнотРУ На сайте Духовного управления мусульман муфтии обсудили два сражения, которые имеют огромное значение в истории Руси.
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Комментарии
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Ника
Предки казанских татар являлись славяне, принявшие ислам. Булгары являлись предками башкир. Во 2-4 до нашей эры в Европу хлынули азиатские кочевые племена. Через несколько столетий они двинулись на север. Все народы небольшого роста, брюнеты, являются их потомками. Вот среди татар, много очень высоких и светловолосых среди них немало. Среди башкир и казахов, блондинов не наблюдается.
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10 час.
М
Михаил
Вы думаете такое возможно.
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9 час.
Игорь Василевский
Изначально - в саудее, египте да турции. В самых дремучих медресе, где преподают братья-мусульмане, самая радикальная часть магометан.
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51 мин.
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