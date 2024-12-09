Адвокат Аллен призвал новый конгресс расследовать преступления Байдена и сына AlexCoderАдвокат Аллен призвал новый конгресс расследовать преступления Байдена и сына AlexCoder Поведение американского лидера переходит все границы Знаменитый американский адвокат Чарлтон Аллен публично заявил, что помилование Хантера Байдена его отцом, лидером страны Джо Байденом, требует тщательного расследования.
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