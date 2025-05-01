26 апреля 2025 г. в колледже прошел ´День открытых дверей´. Для учащихся учреждений общего среднего образования выступила агитбригада колледжа, были проведены мастер-классы по профессиям ´Официант´, ´Повар´, ´Продавец´ и экскурсия по колледжу.
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