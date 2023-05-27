Военное обозрение

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Бывший советник экс-президента Украины заявил о вероятном наступлении ВС РФ после взятия Артемовска

Бывший советник экс-президента Украины заявил о вероятном наступлении ВС РФ после взятия Артемовска

Пока во всём мире ждут украинского контрнаступления, некоторые эксперты говорят о вероятном наступлении российской армии.

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