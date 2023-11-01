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В Петербурге предъявили обвинение лидеру нацистского клуба, за демонстрацию тату с запрещенным символом

В Петербурге предъявили обвинение лидеру нацистского клуба, за демонстрацию тату с запрещенным символом

В Северной столице мужчине предъявили обвинение в пропаганде и демонстрации нацисткой символики. Гражданин не раз был судим и попал в поле зрения следователей после демонстрации татуировки с изображением запрещенной символики.

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