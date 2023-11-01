В Петербурге предъявили обвинение лидеру нацистского клуба, за демонстрацию тату с запрещенным символом

В Северной столице мужчине предъявили обвинение в пропаганде и демонстрации нацисткой символики. Гражданин не раз был судим и попал в поле зрения следователей после демонстрации татуировки с изображением запрещенной символики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии