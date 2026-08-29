Журова объяснила отказ украинского дзюдоиста пожать руку россиянину на международном турнире

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с отказом украинского дзюдоиста Вадима Чернова пожать руку россиянину Рамазану Абдулаеву после поединка на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне.