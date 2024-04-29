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Депутат Госдумы Чаплин: Власти могут уничтожать борщевик и выставлять счет

Депутат Госдумы Чаплин: Власти могут уничтожать борщевик и выставлять счет

Депутат Государственный думы РФ и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что местные власти вправе уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять их собственникам счет за такие работы.

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