Депутат Госдумы Чаплин: Власти могут уничтожать борщевик и выставлять счет

Депутат Государственный думы РФ и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что местные власти вправе уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять их собственникам счет за такие работы.
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