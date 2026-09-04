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Угроза ареста самолета заставила новосибирца погасить миллионный долг

Угроза ареста самолета заставила новосибирца погасить миллионный долг

Предполагаемый арест малой авиационной техники сподвиг новосибирца на выплату крупного долга. Об инциденте сообщает ГУФССП региона.

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