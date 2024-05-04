🇷🇺 В Севастополе фридайверы устроили патриотичный заплыв Их задача — преодолеть 500 метров, температура воды — 14 градусов, но профессионалы надевают гидрокостюмы.
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🇷🇺 В Севастополе фридайверы устроили патриотичный заплыв Их задача — преодолеть 500 метров, температура воды — 14 градусов, но профессионалы надевают гидрокостюмы.