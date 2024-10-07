🇷🇺🇺🇦Российские войска, по всей линии фронта, активно работают по позициям боевиков ВСУ из всех стволов различного калибра, не оставляя им не единого шанса🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.