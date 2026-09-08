В Орле возбудили дело за траты с найденной карты

Владелица карты обнаружила пропажу спустя два дня и обратилась в полицию, оперативники по записям с камер нашли женщину, которая нашла карту и потратила с неё 7 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым