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Царьград

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Ученые: русские и белорусы лучше других переносят алкоголь

Ученые: русские и белорусы лучше других переносят алкоголь

Корейцы менее склонны к алкогольной зависимости.Исследование, проведенное учеными из Genotek, выявило народы России, у которых непереносимость алкоголя встречается реже всего.

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