🏗️ В Сочи идет строительство современной электроподстанции 🔌 В ближайшем будущем новая скоростная автодорога «Джубга – Сочи», минующая существующую трассу А-147, получит надежное электроснабжение.
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🏗️ В Сочи идет строительство современной электроподстанции 🔌 В ближайшем будущем новая скоростная автодорога «Джубга – Сочи», минующая существующую трассу А-147, получит надежное электроснабжение.