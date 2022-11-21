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8 самых сомнительных героев СССР

8 самых сомнительных героев СССР

Что в Союзе работало хорошо, так это пропаганда. На самом деле многие известные деятели советской эпохи были совсем не такими, какими мы их знаем Павлик Морозов, не пионерПавлик Морозов даже в советское время считался персонажем неоднозначным.

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