8 самых сомнительных героев СССР

Что в Союзе работало хорошо, так это пропаганда. На самом деле многие известные деятели советской эпохи были совсем не такими, какими мы их знаем Павлик Морозов, не пионерПавлик Морозов даже в советское время считался персонажем неоднозначным.
Что в Союзе работало хорошо, так это пропаганда. На самом деле многие известные деятели советской эпохи были совсем не такими, какими мы их знаем Павлик Морозов, не пионерПавлик Морозов даже в советское время считался персонажем неоднозначным.
Свежие комментарии