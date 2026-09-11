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Царьград

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Набиуллина: Банк России рассмотрел возможность сохранения ставки

Набиуллина: Банк России рассмотрел возможность сохранения ставки

Центральный банк России в пятницу рассмотрел необходимость сохранения ключевой ставки на уровне 14%. Обсуждение снижения этой ставки не велось, как заявила председатель Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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