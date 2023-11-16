В Тульской епархии рассказали об отношении религии к суевериям

В

Воробей

- " Эти суеверия никак не зависят от Бога. Мы Бога, получается, «выкидываем», как будто это какой-то фатум, который в определенных ситуациях работает, а в других – нет. Религия – это связь человека с Богом, в которой все гораздо сложнее и ответственнее. Человек и Бог – это две личности, которые взаимодействуют друг с другом. Человеку Бог нужен для чего? Не для того, чтобы было беспрестанное счастье. А для того, чтобы спасти свою душу." Тут автор демонстрирует свою неосведомлённость о реалии дел в Творении. Цель Творения может быть достигнута только отдельными индивидуумами, имеющими определённые врожденные необычные особенности, которые решают, что им по пути с этой Целью Творца. Хотя, нужно отметить, что подавляющее большинство из тех, кто имеют эти особенности, по той или иной причине решают этого не делать. И эти очень немногие индивидуумы, кто решили в пользу Цели, действительно могут на что-то повлиять в своей жизни — у них нет судьбы, как чего-то предопределённого, можно сказать. Но, тут есть один важный нюанс - Цель может быть достигнута только при условии наличия определённого негативного фона мира. И этот фон создаётся Творцом посредством того, что подавляющее большинство людей имеют судьбы, которые не поддаются изменению с их стороны. Они - статисты технического типа, как служебные персоны в видео игре. А потому, те, кто пытаются следованием разным суевереиям просимулировать как бы возможность как-то изменить своё будущее, просто символизируют, пусть и аллегорически, то, что к ним на деле не имеет никакого отношения.