ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    А всех пидарасов  объявить экстремистами и выслать вон  из России.Туда ,где они могут развить свое учение до полного ...Минюст России тре...
  • Воробей
    - " Эти суеверия никак не зависят от Бога. Мы Бога, получается, «выкидываем», как будто это какой-то фатум, который в...В Тульской епархи...
  • леонид рыбаков
    ХОТЬ ЧТО ХОРОШЕЕ ПРОЧИТАЛ. А у нас в 2 часа один и в обед перерыв 3 часа .а маршруткам не дают работать .Портят техникуТулу назвали одни...

В Тульской епархии рассказали об отношении религии к суевериям

В Тульской епархии рассказали об отношении религии к суевериям

17 ноября отмечают День защиты черных кошек. И действительно, эти усатые натерпелись за всю историю человечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
- &quot; Эти суеверия никак не зависят от Бога. Мы Бога, получается, «выкидываем», как будто это какой-то фатум, который в определенных ситуациях работает, а в других – нет. Религия – это связь человека с Богом, в которой все гораздо сложнее и ответственнее. Человек и Бог – это две личности, которые взаимодействуют друг с другом. Человеку Бог нужен для чего? Не для того, чтобы было беспрестанное счастье. А для того, чтобы спасти свою душу.&quot; Тут автор демонстрирует свою неосведомлённость о реалии дел в Творении. Цель Творения может быть достигнута только отдельными индивидуумами, имеющими определённые врожденные необычные особенности, которые решают, что им по пути с этой Целью Творца. Хотя, нужно отметить, что подавляющее большинство из тех, кто имеют эти особенности, по той или иной причине решают этого не делать. И эти очень немногие индивидуумы, кто решили в пользу Цели, действительно могут на что-то повлиять в своей жизни — у них нет судьбы, как чего-то предопределённого, можно сказать. Но, тут есть один важный нюанс - Цель может быть достигнута только при условии наличия определённого негативного фона мира. И этот фон создаётся Творцом посредством того, что подавляющее большинство людей имеют судьбы, которые не поддаются изменению с их стороны. Они - статисты технического типа, как служебные персоны в видео игре. А потому, те, кто пытаются следованием разным суевереиям просимулировать как бы возможность как-то изменить своё будущее, просто символизируют, пусть и аллегорически, то, что к ним на деле не имеет никакого отношения.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх