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Пятый канал

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Верховный суд разъяснил правила смены фамилии несовершеннолетних детей

Верховный суд разъяснил правила смены фамилии несовершеннолетних детей

Верховный суд России разъяснил, что при изменении фамилии ребенка необходимо учитывать не только позицию родителей, но и интересы самого несовершеннолетнего.

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