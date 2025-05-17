Продажная юстиция - это и есть капитализм. Справедливость должна оплачиваться. Кто больше платит, за того и закон.

Борис Леонтьев

Думаете это её пугает? Она там будет жить припеваючи. В качестве примера можно привести вороватую судью из Краснодара Елену Хахалеву, обвиняемую в России по нескольким уголовным статьям, сбежавшую в Баку, которую Алиев приказал не выдавать России. Нет у таких надо всё конфисковывать, сажать здесь и заставлять работать в урановых рудниках, раз уж вешать их нельзя.