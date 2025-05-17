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"Прокурор в доле?": Тахмина Самадова, разоблаченная при получении жилищного сертификата, нашла себе надежную «крышу»

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Комментарии
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Владимир Моисеев
Расстрелы,только массовые  расстрелы таких   чиновников спасут  РОССИЮ
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1 час.
АА
Алекс Архипов
Продажная юстиция - это и есть капитализм. Справедливость должна оплачиваться. Кто больше платит, за того и закон.
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1 час.
Борис Леонтьев
Думаете это её пугает? Она там будет жить припеваючи. В качестве примера можно привести вороватую судью из Краснодара Елену Хахалеву, обвиняемую в России по нескольким уголовным статьям, сбежавшую в Баку, которую Алиев приказал не выдавать России. Нет у таких надо всё конфисковывать, сажать здесь и заставлять работать в урановых рудниках, раз уж вешать их нельзя.
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1 час.
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