Экс-сенатор от Крыма Ковитиди прокомментировала слова Залужного о границах Украины

Ольга Ковитиди прокомментировала заявление о границах Украины Залужного.Заявление бывшего главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам, в Крыму назвали серьёзным прорывом.
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