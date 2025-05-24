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Вести Севастополь

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Экс-сенатор от Крыма Ковитиди прокомментировала слова Залужного о границах Украины

Экс-сенатор от Крыма Ковитиди прокомментировала слова Залужного о границах Украины

Ольга Ковитиди прокомментировала заявление о границах Украины Залужного.Заявление бывшего главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам, в Крыму назвали серьёзным прорывом.

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