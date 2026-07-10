Внутренние споры в Евросоюзе существенно смягчили новые санкции против России

Страны Евросоюза выходят на финишную прямую утверждения 21-го пакета антироссийских санкций. Однако, как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, итоговый вариант документа оказался значительно слабее первоначального предложения Еврокомиссии.
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