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Антифашист

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Внутренние споры в Евросоюзе существенно смягчили новые санкции против России

Внутренние споры в Евросоюзе существенно смягчили новые санкции против России

Страны Евросоюза выходят на финишную прямую утверждения 21-го пакета антироссийских санкций. Однако, как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, итоговый вариант документа оказался значительно слабее первоначального предложения Еврокомиссии.

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