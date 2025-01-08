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Минобороны опубликовало кадры уничтожения САУ «Гвоздика» ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения САУ «Гвоздика» ВСУ в Курской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава группировки войск «Север» уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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