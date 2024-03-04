Вынесен приговор виновным в растрате денежных средств ПАО Банк «Югра»

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бенефициарному владельцу ПАО «Банк «Югра» Алексею Хотину, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также директору филиала в городе Москве Нине Черновой.
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