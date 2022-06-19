Правила распределения тест-систем на коронавирус в России продлены

Правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах исследований продлеваются до 1 мая 2023 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах исследований продлеваются до 1 мая 2023 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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