Marvel’s Spider-Man лидирует в чарте продаж Steam и становится второй самой продаваемой игрой Sony на ПК, датамайнеры нашли намёки на мультиплеер «Паучка», в Steam теперь можно добавлять себе бесплатные игры и DLC без загрузки, Team Spirit одержала победу на PGL Arlington Major по Dota 2, в японском Amazon замечена неанонсированная игра по «Аватару» — Avatar The Last Airbender: Quest for Balance, Disney и Marvel готовят игровую презентацию на D23, Weta .