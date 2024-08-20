Останки пропавших 50 лет назад матери и дочери нашли в машине под водой

Во Флориде нашли машину с останками матери и дочери, пропавших 50 лет назад В американском штате Флорида волонтеры нашли машину со скелетами, которые предположительно принадлежат матери и дочери, пропавшим 50 лет назад.
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