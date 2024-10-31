Бастрыкин потребовал доклад по факту аварии на теплосетях Новосибирска

Авария произошла на ПНС-5 и оставила без отопления около 500 объектов.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирска после аварии на сетях теплоснабжения.