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Царьград

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Бастрыкин потребовал доклад по факту аварии на теплосетях Новосибирска

Бастрыкин потребовал доклад по факту аварии на теплосетях Новосибирска

Авария произошла на ПНС-5 и оставила без отопления около 500 объектов.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирска после аварии на сетях теплоснабжения.

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