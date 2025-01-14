Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение за гибель родных

Путешественника Михаила Пичугина, выжившего после дрейфа в Охотском море в течение 67 дней, допросили как свидетеля по уголовному делу о гибели его родственников, обвинение ему не предъявляли, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный источник.
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