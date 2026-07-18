Президент «Норникеля» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявило, что сборная России по футболу вряд ли смогла бы успешно выступить на чемпионате мира-2026 в случае допуска, так как долгое время отсутствовала на международной арене из-за отстранения, в результате чего отстала в развитии от остальных команд.