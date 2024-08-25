В Казани отреставрируют школу № 18 — зданию более 130 лет

В Казани отреставрируют здание средней школы №18 с углубленным изучением английского языка. Образовательное учреждение расположено в объекте культурного наследия — здании бывшего женского епархиального училища.
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