Регионы России
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Регионы России

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Иран: действия в регионе не враждебны соседям, восстановление доверия после конфликта

Иран: действия в регионе не враждебны соседям, восстановление доверия после конфликта

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что действия Ирана на региональном уровне не продиктованы враждебностью по отношению к соседним странам, а имеют иные причины, известные и понятные всем сторонам.

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