Иран: действия в регионе не враждебны соседям, восстановление доверия после конфликта

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что действия Ирана на региональном уровне не продиктованы враждебностью по отношению к соседним странам, а имеют иные причины, известные и понятные всем сторонам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии