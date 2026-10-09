Путин отметил рост товарооборота России со странами СНГ

По итогам 2025 года товарооборот России со странами СНГ превысил $110 млрд, а в первой половине 2026 года вырос еще на 19%.
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