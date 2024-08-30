«Да что же вы делаете?» — россияне призывают Пугачеву не поступать так с Лизой и Гарри

Утро в социальных сетях началось с обсуждения поступков Аллы Борисовны, которая, кажется, окончательно и бесповоротно уехала из страны в погоне за новыми жизненными идеалами, а также увезла с собой детей Лизу и Гарри.
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