Переход Барко из «Спартака» в «Ривер» срывается – аргентинцы не готовы платить хавбеку 4 млн долларов в год. Клубы согласовали трансфер (Ренцо Пантич)

Возвращение хавбека « Спартака » Эсекиэля Барко в «Ривер Плейт» срывается. Несмотря на то, что клубы согласовали трансфер 27-летнего аргентинца, «Ривер Плейт» оказался не готов платить Барко 4 млн долларов в год – таковы его требования по зарплате, сообщает Info Gallardista со ссылкой на журналиста Ренцо Пантича.
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