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Бизнес журнал. Урал

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Паслер назначил Галямова врио главы Екатеринбурга

Паслер назначил Галямова врио главы Екатеринбурга

Следующим этапом станет отбор кандидатов на пост мэра Екатеринбурга, которых определит губернатор, а окончательный выбор сделают депутаты по итогам конкурса.

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