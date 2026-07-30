Петр Бирюков сообщил о завершении очистки Чертановского пруда

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении реабилитации Малого Чертановского пруда. Проведены работы по очистке от ила и восстановлению береговой конструкции, что улучшило состояние водоема в южной части столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии