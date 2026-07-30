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Царьград

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Петр Бирюков сообщил о завершении очистки Чертановского пруда

Петр Бирюков сообщил о завершении очистки Чертановского пруда

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении реабилитации Малого Чертановского пруда. Проведены работы по очистке от ила и восстановлению береговой конструкции, что улучшило состояние водоема в южной части столицы.

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