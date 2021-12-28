Запоздалая отставка: жалко не Горбачёва – жалко страну… 25 декабря 1991 года президент СССР Горбачев зачитал по телевидению заявление о своей отставке.
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